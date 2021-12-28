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Косачев оценил сообщения о «военной операции» России против Украины

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Российская Федерация вправе защищать своих граждан за рубежом от военной агрессии в случае нападения на них. Об этом 28 декабря заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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По его словам, Москва видит усилия других стран по подталкиванию Киева к тому, чтобы решить ситуацию на юго-востоке Украины военным путем. Как добавил сенатор, ответственные за эти провокации «внутри и вовне Украины» понимают последствия, которые вызовут данные действия.

«Просто напомню этим провокаторам, что после того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон «Об обороне». Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», — цитирует его «Интерфакс».

Косачев добавил, что РФ не планирует военного вторжения на Украину, но одним из оснований оперативного применения армии РФ за рубежом является защита российских граждан от вооруженного нападения на них.

Как ранее заявлял политик, Москва никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию.

Накануне секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что нет серьезных оснований считать, что Россия может совершить нападение на Украину. Он добавил, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.

В тот же день экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что реальная «большая война» между Россией и Украиной невозможна, поскольку связана для российской стороны с очень высокими рисками.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заметил, что Запад стремится подпитать милитаристские настроения Украины, чтобы устроить «маленькую войнушку», в которой можно будет обвинить Россию. Министр назвал позицию Запада и НАТО по Украине хамством.

В воскресенье вице-президент США Камала Харрис сообщила, что из-за ситуации вокруг Украины Россию могут ждать санкции, которых еще не было. По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками, напрямую доводя до сведения РФ, что Запад отстаивает территориальную целостность Украины.

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