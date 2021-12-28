МВД: с 1 января мигрантов могут выдворять из РФ за незаконную трудовую деятельность
Мигранты, которые работают в РФ незаконно, могут быть выдворены из страны, а лицо или компания, нанявшая иностранцев с нарушением законодательства, будет оштрафована. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
«Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тыс. рублей) за каждого такого работника», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
Как рассказали в ведомстве, также иностранцы, незаконно занимавшиеся трудовой деятельностью в РФ, должны будут выплатить штраф до 5 тыс. рублей, согласно уже действующим нормам законодательства.
Если срок действия разрешения на временное или постоянное проживание в России у иностранцев ранее истек, то 31 декабря данные лица будут обязаны покинуть страну. Это следует из указа, который российский лидер Владимир Путин подписал 15 июня 2021 года, напомнили в ведомстве.
Ранее, 26 декабря, начальник главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Валентина Казакова заявила, что иностранцы, находящиеся в РФ под режимом «контролируемого пребывания» будут иметь ограничения на изменение места жительства, а также будут обязаны посещать специальный орган, установивший ограничения.
«На контролируемых лиц будут накладываться ограничения на право изменения места пребывания без согласования с контролирующим органом, обязанности периодической явки в орган, установивший режим контролируемого пребывания или подтверждения о своем нахождении иным способом, в том числе в электронном виде», — рассказала она.