Прямой эфир
Мир
Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2
Общество
В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
Общество
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои
Новости компаний
Россияне смогут дарить акции и ценные бумаги
Общество
С января иностранцев смогут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность
Общество
В Крыму приостановили требование о COVID-сертификатах при посещении общественных мест
Интернет
Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным онлайн
Спорт
В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036
Мир
В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ

МВД: с 1 января мигрантов могут выдворять из РФ за незаконную трудовую деятельность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мигранты, которые работают в РФ незаконно, могут быть выдворены из страны, а лицо или компания, нанявшая иностранцев с нарушением законодательства, будет оштрафована. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Качественный сдвиг: когда мигрантов заменят россияне
Как оптимально снизить число занятых на стройках приезжих в пользу собственных граждан

«Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тыс. рублей) за каждого такого работника», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Как рассказали в ведомстве, также иностранцы, незаконно занимавшиеся трудовой деятельностью в РФ, должны будут выплатить штраф до 5 тыс. рублей, согласно уже действующим нормам законодательства.

Если срок действия разрешения на временное или постоянное проживание в России у иностранцев ранее истек, то 31 декабря данные лица будут обязаны покинуть страну. Это следует из указа, который российский лидер Владимир Путин подписал 15 июня 2021 года, напомнили в ведомстве.

Ранее, 26 декабря, начальник главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Валентина Казакова заявила, что иностранцы, находящиеся в РФ под режимом «контролируемого пребывания» будут иметь ограничения на изменение места жительства, а также будут обязаны посещать специальный орган, установивший ограничения.

«На контролируемых лиц будут накладываться ограничения на право изменения места пребывания без согласования с контролирующим органом, обязанности периодической явки в орган, установивший режим контролируемого пребывания или подтверждения о своем нахождении иным способом, в том числе в электронном виде», — рассказала она.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021