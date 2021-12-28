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В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои

Министр обороны Литвы Анушаускас призвал НАТО отвергнуть требования РФ по гарантиям безопасности
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Североатлантический альянс (НАТО) должен отвергнуть требования России по гарантиям безопасности и выдвинуть свои. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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«Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлем нарушены», — сказал он в эфире радио LRT.

Также Анушаускас понадеялся на то, что в ходе контактов России с США, НАТО, а также Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не последуют решения, которые якобы снизят уровень региональной безопасности.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о том, что переговоры России и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. Дипломат добавил, что встреча в рамках совета Россия — НАТО может пройти 12 января, а консультации представителей РФ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — 13 января.

27 декабря Министерство обороны России заявило о готовности приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности.

21 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что некоторые недоброжелатели РФ интерпретируют предложения по гарантиям безопасности как ультиматум, однако это не так.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

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