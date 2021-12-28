Оренбургскому общепиту разрешили работать круглосуточно

В Оренбургской области общепиту разрешили работать без ограничения по времени. Соответствующие изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса внес губернатор Денис Паслер.

Правда, изменения распространяются на период с 28 декабря по 10 января. До этого было разрешено работать до последнего посетителя только в новогоднюю ночь, пишет «Урал56.Ру».

В регионе продолжают действовать ограничения, введенные ранее. Так, по 11 января продлевается запрет на работу кальянов и ночных клубов, утренники и детские праздники разрешены только в устоявшихся коллективах, при этом на мероприятии допускается нахождение не более одного родителя каждого обучающегося в начальной школе и дошкольных учреждений.

На территории Оренбуржья продолжают закрывать госпитали, перепрофилированные под долечивание больных с коронавирусом. В ближайшее время прием пациентов с COVID-19 завершат пятый корпус областной клинической больницы и больница им. Пирогова.