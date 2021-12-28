Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к делу о скифском золоте

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру к делу о скифском золоте. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции. Трансляция опубликована на странице главы региона во «ВКонтакте».

«Я по этому вопросу обращался к главе государства и попросил подключить в том числе Генеральную прокуратуру в этот процесс», — сказал Аксенов.

Он пояснил, что ГП должна участвовать в процессе «в части формирования защиты». Аксенов добавил, что направил в МИД и Минюст письма, в которых указал, что «необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи».

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, существенного влияния привлечение Генпрокуратуры в рамках судебного процесса не повлечет.

«Прокуратура может выступить только в качестве полномочного представителя претендующего на предметы культуры. В текущей стадии производства без понимания иного обоснования вступления государственного органа РФ сложно иным образом оценить развитие событий», — отметил он в беседе с «Известиями».

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того как Крым присоединился к России. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов.

После воссоединения Крыма с Россией в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию.

В 2016 году окружной суд Амстердама на основе конвенции ЮНЕСКО от 1970 года заявил, что артефакты нужно вернуть Украине, а вопрос о принадлежности коллекции следует решать после этого. Крымские музеи подали апелляцию на это решение, поскольку считают, что после попадания в Киев украшения не вернутся в республику. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, неприменима к данному делу.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

Аксенов назвал решение апелляционного суда Амстердама неправомерным и возмутительным. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, а значит, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» директор Центрального музея Тавриды Андрей Малыгин, решение суда является «мерзким и отвратительным», оно нарушает права крымчан на доступ к их культурному наследию. Он также выразил сомнение в том, что в Киеве экспонаты будут находиться в безопасности.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал решение суда политизированным и ангажированным. Он указал на то, что скифское золото всегда хранилось в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина 17 ноября заявила, что Россия намерена обжаловать решение суда.