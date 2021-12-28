Тела мужчины и женщины найдены в квартире в Подмосковье
В подмосковных Люберцах обнаружили тела мужчины и его сожительницы. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил РЕН ТВ.
Тела нашли ранее в этот день в съемной квартире на улице Кирова, они находились на кровати в странных позах. При первичном осмотре эксперты не обнаружили на них следов насильственной смерти, отмечает телеканал «360».
Тела 34-летнего мужчины и 39-летней женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает Федеральное агентство новостей.
СК начал проверку. В ведомстве уточнили, что дверь в квартиру, в которой обнаружили трупы, была закрыта изнутри. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили потенциальных фигурантов дела, пишет агентство городских новостей «Москва». Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
24 декабря в одном из тиров Томска нашли тела двух человек. По данным «Известий», погибли инструктор тира и посетитель. Последний выстрелил в инструктора и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.