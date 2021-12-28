Назарбаев назвал отношения РФ и Казахстана образцовыми

Казахстан и РФ выстроили образцовые отношения. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Между Казахстаном и Россией отношения образцовые. Мы выстроили с вами образцовые отношения. И я надеюсь, что так и будет продолжаться при новом президенте [Казахстана], потому что мы соседи, богом данные друг другу. И от этого отходить нам нельзя, это во взаимных интересах», — заявил Назарбаев.

23 декабря Путин заявил, что Казахстан является одним из самых близких союзников России, у двух стран уникальные отношения. Он отметил, что хорошие взаимоотношения между странами были заложены Нурсултаном Назарбаевым.

Российский лидер подчеркнул, что в данный момент одна из главных задач в двусторонних отношениях — изменить структуру экономических связей и с большей эффективностью работать в сфере развития цифровизации, генетики, медицины и космоса.

26 мая стало известно, что Путин подписал закон о ратификации договора с Казахстаном о военном сотрудничестве.

Согласно положениям договора, военное сотрудничество между странами будет осуществляться по широкому спектру вопросов, в том числе в области военного образования и подготовки кадров, поставки вооружения и техники, а также участия в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

В январе глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что дружба России и Казахстана является прочной основой для успешного взаимодействия двух стран по всему спектру отношений.