Спорткомплекс «Спартак-Арена» ввели в эксплуатацию в Брянске
В Брянске состоялось открытие спортивного комплекса с бассейном «Спартак-Арена». Его строительство обошлось региональному бюджету в 207 млн рублей.
У новой арены есть функциональный спортивный зал, в котором в зимнее время могут заниматься футболисты, волейболисты, атлеты и шахматисты. На уникальной площадке будет тренироваться брянская команда по американскому футболу «Спартак». Объем бассейна — 500 куб. м. Посещать занятия смогут одновременно 200 спортсменов, пишет NASHBRYANSK.RU.
Ранее сообщалось, что власти Брянска направили свыше 47 млн рублей на поддержку спортивных школ. В городе развивают 35 видов спорта, работают 15 муниципальных спортивных организаций. В них занимаются почти 7,7 тыс. человек. Средства на финансирование школ поступали из бюджетов различных уровней.