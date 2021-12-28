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Спорткомплекс «Спартак-Арена» ввели в эксплуатацию в Брянске

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В Брянске состоялось открытие спортивного комплекса с бассейном «Спартак-Арена». Его строительство обошлось региональному бюджету в 207 млн рублей.

У новой арены есть функциональный спортивный зал, в котором в зимнее время могут заниматься футболисты, волейболисты, атлеты и шахматисты. На уникальной площадке будет тренироваться брянская команда по американскому футболу «Спартак». Объем бассейна — 500 куб. м. Посещать занятия смогут одновременно 200 спортсменов, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что власти Брянска направили свыше 47 млн рублей на поддержку спортивных школ. В городе развивают 35 видов спорта, работают 15 муниципальных спортивных организаций. В них занимаются почти 7,7 тыс. человек. Средства на финансирование школ поступали из бюджетов различных уровней.

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