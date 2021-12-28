Инфекционный корпус многопрофильной больницы достроили в Курске

Новый инфекционный корпус областной многопрофильной клинической больницы в Курске в начале 2022 года будет принимать наиболее тяжелую категорию пациентов с COVID-19 и его осложнениями, информирует администрация региона.

«Это был сложный объект: нам пришлось усовершенствовать типовой проект, ждать федерального финансирования. Однако капитальное здание удалось возвести настолько быстро, насколько это возможно», — рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Учреждение стоимостью 2,8 млрд рублей оснащено современными аппаратами КТ, УЗИ и рентгеновскими аппаратами, анализаторами для экспресс-лаборатории, системами для перемещения пациентов. Для их комфорта в боксах есть многофункциональные кровати с электроприводом, кнопки вызова медперсонала, душ и санузлы, отмечает ИА «Абирег».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на поддержку больниц, помогающих пациентам с COVID-19. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба правительства РФ. «Федеральный центр поможет регионам с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил выделить на эти цели до 10 млрд рублей», — говорится в сообщении. Источником финансирования станет Резервный фонд правительства.

14 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован рост госпитализаций с COVID-19.