Неизвестные сломали двери памятника архитектуры в Оренбурге

В Оренбурге на улице Краснознаменной неизвестные вскрыли законсервированный объект культурного наследия — старую усадьбу. Около 1,5 лет назад волонтеры «Том Сойер Фест» закрыли проход, чтобы туда никто не смог проникнуть. Теперь же дом оказался в широком доступе.

Волонтеры своими силами очистили оконные проемы помещения от битого стекла и штукатурки, после чего закрыли их щитами, чтобы в холодное время в здании не собирались бездомные.

Здание «Дом жилой городской усадьбы. Рубеж ХIХ–ХХ веков. Кирпичный стиль» было внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Оно является муниципальной собственностью и должно находиться под государственной охраной, пишет 56orb.ru.