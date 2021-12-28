Заммэра Москвы Наталью Сергунину включили в доклад Women in GovTech 2021

Заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину включили в международный доклад Women in GovTech 2021. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Доклад посвящен женщинам-управленцам, которые способствуют развитию технологий. В него вошли 78 представительниц госструктур и научно-исследовательских организаций из Великобритании, Сингапура, Австралии, Японии, Индии, Турции, ОАЭ и других стран. Отчет состоит из цикла мини-интервью с каждой участницей.

В сферу ответственности Сергуниной в правительстве Москвы входят многие вопросы, связанные с современными технологиями: например, внедрение передовых решений в разных сферах, формирование условий для развития стартапов и технологического предпринимательства.

«Наш приоритет остается неизменным и не зависит даже от таких факторов, как пандемия коронавируса. Как всегда подчеркивает мэр Москвы Сергей Собянин, цель каждой реализуемой нами программы — дальнейшее повышение качества городской среды и уровня жизни москвичей», — рассказала Сергунина, отвечая на вопрос авторов доклада о приоритетах на 2022-й и последующие годы.

По ее словам, перспективы развития Москвы как «умного» города неразрывно связаны с внедрением технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ). Так, любое управленческое решение в городе опирается на аналитику и технологические возможности.

«2021-й, как и весь период пандемии, еще раз продемонстрировал, что сегодня мы закладываем фундамент развития на годы вперед. Городские программы, которые мы начали реализовывать в Москве много лет назад, сыграли большую роль сейчас. Во многом благодаря работе на перспективу в предыдущие годы наш город уверенно справляется с вызовами COVID-19. Практически все решения, применяемые нами для борьбы с распространением коронавируса, опираются на действующие проекты», — подчеркнула вице-мэр.

Сергунина напомнила, что цифровой экосистеме столицы в этом году исполнилось 10 лет: в 2011 году была запущена первая электронная услуга. Сейчас, по ее словам, в ежедневных делах горожанам помогают уже свыше 380 полезных цифровых услуг и сервисов. Благодаря этому, уточнила заммэра, ускоренная переориентация многих сфер на онлайн-формат из-за коронавируса не была болезненной.

Развитие технологий и других перспективных направлений в столице отмечают российские и международные эксперты. В декабре Москва удостоилось премии Рунета сразу в пяти номинациях. Городские проекты отметили в таких категориях, как «Государство и общество», «Креативные индустрии», «Развитие внутреннего туризма» и других. Среди лауреатов — цифровая экосистема Москвы и туристический сервис Russpass.

В ноябре правительство Москвы завоевало второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема». В ней награждают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов. В частности, эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера (МИК), направленную на трансформацию стартапов в полномасштабный инновационный бизнес.

В сентябре Москва стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities, заняв в нем четвертое место. Рейтинг учитывает множество параметров, эксперты оценивают не только возможности экономики или культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. В списке лучших городов мира столица России опередила Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес

8 декабря Сергунина поблагодарила IT-специалистов за развитие цифровой экосистемы Москвы. По ее словам, высокий уровень цифровизации города обеспечил новый стандарт качества жизни. Заммэра отметила, что постоянное совершенствование такой развитой цифровой экосистемы является большим трудом.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.