Зрители ViP Premiere увидят популярные анимационные фильмы

Телезрители канала ViP Premiere (принадлежит Viasat) c 28 декабря смогут посмотреть «Холодное сердце», «Человек-паук. Через вселенные», «Тролли. Мировой тур» и другие зрелищные анимационные фильмы. Показы будут идти в декабре и продолжатся в праздничные январские дни. Посмотреть релизы можно в пакете ViP по подписке.

Телеканал ViP Premiere открывает двери в волшебный мир большой анимации! Вас ждут увлекательные полнометражные мультфильмы, которые завоевали любовь детей и взрослых по всему миру. Собирайтесь всей семьей у экранов и приступайте к просмотру.

Праздник начнется уже 28 декабря в 14:00 показом уморительной истории про троллей, обожающих музыку, любящих петь и танцевать. «Тролли. Мировой тур» — продолжение популярного мультфильма 2016 года про веселых разноцветных существ. На этот раз знакомые нам по первому фильму добрые тролли Розочка, Цветан и их новые друзья объединятся, чтобы помешать злодейке Рокс. Суровая королева фанатов тяжелой музыки планирует искоренить все музыкальные жанры, кроме хард-рока.

Если хотите похохотать от души и посмотреть захватывающие приключения любимых многими поколениями птичек и свиней — включайте «Angry Birds в кино» и «Angry Birds 2 в кино» 3 января. Яркая и красочная экранизация одноименной видеоигры порадует как детей, так и взрослых. Мамы и папы узнают в некоторых героях себя. В 14:00 — «Angry Birds в кино», в 15:30 — «Angry Birds 2 в кино».

Третья часть популярной у детей и взрослых франшизы «Монстры на каникулах. Море зовет» выйдет 5 января в 14:00. На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз. В пути их ждет много интересных приключений и развлечений на любой вкус: от монстробаскетбола до лунных ванн. Забавный Дракула, многочисленная смена пейзажей, отменный юмор не оставят никого равнодушными. А следом, в 15:35, зрители ViP Premiere увидят одну из лучших супергеройских картин всех времен — «Человек-паук: Через вселенные». Это новый взгляд на историю о неуловимом супергерое. На экране покажут жизнь Питера Паркера в других измерениях, и в каждом из них есть свой Человек-паук.

6 января на российские экраны ворвется семейка Крудс: в 14:00 начнется первый фильм «Семейка Крудс», в 15:40 — «Семейка Крудс: Новоселье». Главные герои — семья пещерных людей. Они очень сильные, быстрые и ловкие, но кроме одежды из звериных шкур у них ничего нет. Мир, в котором они живут, таит много опасностей, впереди их ждет сложный путь, который может закончиться очень неожиданно. Две фантастические истории, пропитанные искрометным юмором и забавными ситуациями, оставят после просмотра послевкусие волшебства и чудес.

Завершит праздничную анимационную программу сверхпопулярная дилогия о волшебных приключениях храброй принцессы Анны, ее сестры Эльзы, друга Кристофа и веселого снеговика Олафа. Вместе с героями зрители окажутся в сказочном королевстве и зачарованном лесу, отправятся в опасное путешествие к горным вершинам и пересекут Темное море. 8 января в 14:00 вы увидите «Холодное сердце», в 15:30 — «Холодное сердце 2».

Стоит отметить, что ряд мультфильмов показал рекордные кассовые успехи, преодолев рубеж в $1 млрд («Холодное сердце», «Холодное сердце 2».). Кроме того, несколько из предложенных картин являются обладателями премии «Оскар» — «Человек-паук: Через вселенные», «Холодное сердце», «Холодное сердце 2». Остальные мультфильмы были номинантами на престижные кинонаграды. Проведите зимние каникулы вместе с героями знаменитых сказочных фильмов. Включайте ViP Premiere и смотрите яркие, веселые и музыкальные анимационные комедии для всей семьи!