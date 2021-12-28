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Еще две школы намерены возвести в Октябрьском районе Томска

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В Октябрьском районе Томска планируется возвести две новые школы. Участки под строительство уже подготовлены в проектируемом микрорайоне по улице Крячкова и в строящемся микрорайоне по улице Высоцкого, сообщает пресс-служба мэрии 28 декабря.

«Подготовлены участки под строительство (в Томске) еще двух школ: в новом проектируемом микрорайоне по улице Крячкова, 5, и в строящемся микрорайоне по улице Высоцкого, 14», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «Томск», департамент по архитектуре и градостроительству также готовит площадки под новые поликлиники. Они появятся на улицах Юрия Ковалева, Ивановского и в переулке Целинный.

Кроме того, в 2021 году администрация Томска выдала 13 разрешений на строительство многоквартирных домов, а также подготовила для жилой застройки 25 га земельных участков. Из них 13,5 га отведено под многоквартирные дома.

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