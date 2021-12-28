Семилетний ребенок погиб при пожаре под Тамбовом

Пожар произошел в селе Орловка под Тамбовом в ночь на 28 декабря. Погибла семилетняя девочка. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности электропроводки.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на СКР по области, в сгоревшем доме жила женщина с двумя детьми. Во время тушения спасатели обнаружили тело девочки. Мамы и ее старшей дочери в момент пожара в доме не было.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Во время предварительного следствия специалисты установят причины и условия, приведшие к гибели ребенка. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

27 декабря произошло возгорание в общежитии МАДИ в Москве. Как уточнили очевидцы, пожар возник в одной из комнат в здании в Кочновском проезде. Площадь возгорания составила 3 кв. м, горели личные вещи и мебель жильцов. Огонь был потушен, пострадавших нет. Эвакуировано более 250 человек.