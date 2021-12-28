Артем Бондаревский назначен и.о. гендиректора фонда V-A-C

Тереза Мавика, возглавлявшая работу над открытием культурного центра ГЭС-2 на Болотной набережной, покидает пост генерального директора фонда V–A–C. Об этом во вторник, 28 декабря, «Известиям» рассказали в ГЭС-2.

Как отметили в центре, Мавика сосредоточится на работе в венецианском пространстве V-A-C — выставочном здании на набережной Дзаттере.

С 28 декабря 2021 года исполняющим обязанности генерального директора фонда V–A–С назначен Артем Бондаревский, который в течение последних лет был заместителем генерального директора по административным вопросам.

По мнению обозревателя «Известий», кандидата искусствоведения Сергея Уварова, такое решение могло быть следствием неоднозначной реакции российской публики на первые публичные шаги ГЭС-2. Так, еще до открытия центра возник скандал вокруг скульптуры «Глина № 4» Урса Фишера, установленной на набережной.

«То, что прекрасно выглядит в Венеции, особенно в контексте биеннале, в Москве может вызвать недоумение, так что решение переориентировать Терезу Мавику, действительно блестящего арт-менеджера, на работу с западной аудиторией — логичное и перспективное. А вот что будет теперь в ГЭС-2 — большой вопрос. Артем Бондаревский — темная лошадка», — отметил Уваров.

4 декабря в Москве на Болотной набережной после масштабной реставрации открылся дом культуры ГЭС-2. Одним из проектов, который запустили в новом культурном пространстве, является пересъемка «Санта-Барбары» на русском языке. Съемочная группа сериала будет работать в течение трех месяцев.

Новое общественное пространство посетил президент РФ Владимир Путин. Экскурсию для главы государства, во время которой его ознакомили с планами переснять телевизионный сериал «Санта-Барбара», провели мэр столицы Сергей Собянин и инвестор проекта Леонид Михельсон.