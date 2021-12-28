Автомобиль сбил девочку-подростка на остановке в Ульяновске

В Засвияжском районе Ульяновска легковой автомобиль сбил девочку-подростка, которая находилась на автобусной остановке. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 27 декабря на улице Советской в селе Кротовка. Около дома № 13а водитель ВАЗ-21103 потерял управление и допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая стояла на остановке, пишет ulpravda.ru.

Подросток получил различные травмы и был госпитализирован. О состоянии девочки не сообщается.

За минувшие сутки на дорогах региона произошло 38 ДТП, в которых пострадали три человека. В 35 авариях машины получили механические повреждения.

27 декабря в Тверской области автомобиль «УАЗ» сбил 15-летнего мальчика. По предварительным данным, 65-летний водитель начал обгонять попутно ехавшую машину и сбил подростка на обочине. Пострадавший скончался в больнице.