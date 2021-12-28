Своя мелодия впервые появилась у одного из федеральных округов РФ
Приволжский федеральный округ первым в России создал свою уникальную мелодию. Она объединяет 14 отдельных композиций, соответствующих каждому региону ПФО. Премьера «Музыки Приволжья» состоялась 27 декабря.
Специалисты «Роскартографии» преобразовали в звуковые колебания значения высот холмов, низменностей, рек и гор. Группа «Космонавтика» провела адаптацию графиков в музыкальные колебания. Аранжировкой занимался композитор Михаил Мищенко.
Глава Оренбургской области Денис Паслер в своем Instagram написал, что теперь можно не только увидеть, но и услышать широкие степи, холмы, гряды гор и оврагов.
Релиз альбома Михаила Мищенко намечен на начало следующего года на площадках «Яндекс.Музыка» и Apple Music, отмечает РИА «Оренбуржье».