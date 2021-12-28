АвтоВАЗ назвал сроки появления нового поколения Lada Niva

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ к 2025 году представит четыре совершенно новые модели автомобилей. При этом полностью новое поколение внедорожника Niva появится на рынке в 2024 году. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Новое поколение российского внедорожника Lada Niva получит высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.

Новая Lada Niva будет сравнима с пятидверной версией нынешнего внедорожника. Длина составит 4280 мм (на 40 мм больше, чем пятидверная Niva Legend). Колесная база модели — 2600 мм.

Автомобиль получит 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л.с., а также турбированный 1,3-литровый агрегат Renault.

7 декабря сообщалось, что АвтоВАЗ дополнил список опций, которыми можно оснастить коммерческий фургон Lada Largus Van. Теперь модель можно заказать с камерой заднего вида, которая повышает комфорт и безопасность автомобиля.