Пандемия стала крупнейшим за последние десятилетия шоком для глобальной экономики и экономик большинства развитых и развивающихся стран. Спад мирового ВВП в 2020 году оценивается МВФ и Всемирным банком в 3,4%, что существенно больше, чем, например, во время кризиса 2009-го. Рост ВВП России за девять месяцев 2021 года связан с эффектом низкой базы, но уже за этот период экономика страны смогла восстановиться до уровня 2019-го. При этом наблюдается ускорение инфляции, большинство прогнозов по росту цен на 2021 год были неоднократно пересмотрены в большую сторону. Хотя с 2022-го ожидается замедление инфляции (одним из факторов, которые могут повлиять на более раннее торможение в связи с падением спроса, выступает новый штамм коронавируса «Омикрон»).

Рынок труда восстановился после кризиса, растут зарплаты и число вакансий на одного соискателя. Ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы. Наблюдается восстановление инвестиционной активности, и по итогам 2021 года ожидается рост в реальном выражении по сравнению с 2019-м. С 2022 года увеличение инвестиций будет опережать рост экономики в силу реализации госкомпаниями инвестпроектов по планам правительства.

В целом ключевым риском для экономики РФ можно назвать повторение стагнации. Даже рост ВВП в 2021-м на 4,7% означает, что средние темпы роста в 2020–2021 годах будут ниже 1%, что соответствует траектории последнего десятилетия.

Поскольку мир продолжает преодолевать последствия глобальной пандемии коронавируса, то риски, связанные с ней, будут сохраняться и в 2022 году, что вызвано выявлением новых потенциально более опасных мутаций вируса и низкими темпами вакцинации как в России, так и в других странах.

Многие развивающиеся рынки (и Россия не исключение) уже ощутили на себе тяжесть роста процентных ставок. Затраты по займам для корпоративных и суверенных эмитентов увеличиваются и, вероятнее всего, продолжат свой рост в 2022 году, при этом потребности в финансировании также останутся высокими. Всё еще мягкие финансовые условия остаются благоприятным фактором, но нестабильность финрынков и потоков портфельных инвестиций представляют значительные риски для экономики.

Корпоративный сектор в следующем году будет находиться в непростой ситуации. В то время как одни фирмы восстановили свое материальное положение, другие продолжают бороться и в значительной степени полагаются на поддержку со стороны государства. Риск платежеспособности в следующем году остается повышенным для малых и средних компаний и даже для некоторых крупных.

Несмотря на улучшения в процессе восстановления, финансовая уязвимость в некоторых секторах экономики остается повышенной. Если рассматривать компании реального сектора, то восстановление остается неравномерным по сферам и размерам компаний. Риски платежеспособности будут сохраняться в 2022 году и в секторах, наиболее пострадавших от пандемии (например, транспорт и услуги), а также в малых компаниях.

Продолжительный период чрезвычайно мягких монетарных условий, необходимый для поддержания экономического подъема, может привести к завышенным оценкам активов и усилить финансовую уязвимость. Некоторые предупреждающие сигналы, как, например, повышенные риски и растущая уязвимость в секторе небанковских финансовых организаций, указывают на ухудшение стабильности. Если их не контролировать, то эти уязвимости могут перерасти в структурные проблемы, подвергая риску среднесрочный рост.

Перспективы притока капитала на развивающиеся рынки в 2021 году улучшились благодаря продолжающемуся восстановлению и устойчивому глобальному аппетиту к риску. Денежно-кредитные условия по-прежнему в целом адаптивны, с отрицательными реальными ставками. Но есть риск, что в ближайшие годы реальные ставки могут значительно вырасти. Внезапное изменение курса денежно-кредитной политики в развитых странах может привести к резкому ужесточению финансовых условий, что отрицательно скажется на потоках капитала и усугубит давление в России.

Автор — заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора