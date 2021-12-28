Высаженные в рамках нацпроекта ели украли из сквера Астрахани

В Астрахани в сквере имени Коновалова неизвестные украли ели. Одну из них высадил губернатор Игорь Бабушкин.

За две ночи из сквера похитили шесть хвойных деревьев — пять голубых елей и одну сосны. Кроме того, оттуда пропал и рулонный газон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На месте работают представители правоохранительных органов.

«Астрахань-24» пишет, что этот сквер благоустраивали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там высадили 12 елей и 20 сосен, уложили газон на площади порядка 10 тыс. кв. м.