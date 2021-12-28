Востоковед оценил данные об атаке Израиля на порт Латакия в Сирии

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Николай Сурков во вторник, 28 декабря, в беседе с «Известиями» оценил данные об атаке Израиля по сирийскому торговому порту Латакия.

«Как только иранские военные в значимых количествах появились в Сирии, началась израильская воздушная кампания против них. Израильтяне отслеживают иранские грузы, доставляемые в страну, и стараются уничтожить те, которые кажутся им подозрительными. <…> Израиль очень серьезно относится к наращиванию иранского присутствия в Сирии и Ливане. Возможные удары с этого направления считаются угрозой номер один», — пояснил он.

В последнее время израильские удары по объектам в Сирии стали рутиной. В качестве примера Сурков привел слова жителей Дамаска, которые говорят, что если прилетел самолет из Ирана, то ближайшей ночью почти наверняка будет очередной налет на аэропорт или склады рядом с ним. Как отметил эксперт, схожая ситуация и в Латакии, только там обычно бомбят морской порт. Одно время израильская сторона утверждала, что в его окрестностях действует завод по производству высокоточных боеприпасов, отметил востоковед.

«Непосредственной угрозы для российских военнослужащих и базы в Хмеймиме нет, поскольку она расположена достаточно далеко от города и порта. Действует горячая линия, по которой израильтяне должны предупреждать о налетах. Однако обычно такое предупреждение приходит за считаные минуты до удара», — добавил Сурков.

Ранее в этот день стало известно, что ПВО Сирии отразили удар Израиля по торговому порту Латакия. Израильская атака поразила контейнерную площадку порта, что привело к значительному материальному ущербу и пожару.

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения об израильских ракетных ударах в районе сирийского морского порта.

22 декабря использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии назвали нарушением международных правил. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате. В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии.

Ранее, 16 декабря, ПВО Сирии уничтожила семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля по району международного аэропорта в Дамаске. При авиаударе погиб один человек и был поврежден склад материального имущества.