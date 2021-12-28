Зарплата в Липецкой области за год выросла на 0,5%

Средняя номинальная зарплата, начисленная за январь—октябрь 2021 года, в Липецкой области составила 39 128 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года ее размер оказался выше на 8,1%. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за год выросла на 0,5%. В октябре 2021 года она составила 99,5% к уровню 2020 года, сообщает «Липецкстат».

Самая высокая зарплата — у металлургов, финансистов и страховщиков, энергетиков, работников пищевой промышленности, связистов, производителей табачных изделий и компьютеров, электроники, химических веществ, бумажных изделий, лекарственных средств и медицинских материалов. Разрыв между их зарплатой и средней по области составляет 1,8–1,1 раза.

Самая низкая зарплата — у производителей мебели, текстильных изделий, в рыболовстве, гостиницах, общепите, производстве изделий из дерева, у кожевников, полиграфистов, специалистов в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

А вот зарплата работников сельского хозяйства с начала года составила 104% от средней по региону. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78 и 88% соответственно от среднего по области уровня, пишет GOROD48.