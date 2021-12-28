Прямой эфир
Общество
Иностранцы за незаконную деятельность могут быть выдворены из РФ с 1 января
Общество
В Крыму приостановили требование о COVID-сертификатах при посещении общественных мест
Интернет
Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным онлайн
Спорт
В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036
Мир
В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ
Мир
Белоруссия запланировала купить у России новую партию ЗРК «Тор-М2»
Экономика
В Казахстане заявили о закупке у России 500–1000 МВт электроэнергии в 2022 году
Общество
Минздрав опубликовал новые рекомендации для лечения пациентов с COVID-19
Мир
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке
Мир
В Японии решили ускорить процесс вакцинации людей старше 65 лет

Почти 1,5 млрд рублей направят на ремонт школ в Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии в течение двух лет намерены направить на капремонт школ около 1,5 млрд рублей. Об этом глава республики Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Средства пойдут на ремонт крыш, фасадов и внутренних коммуникаций образовательных учреждений. В программу включили 18 школ, подготовивших проекты ремонта, пишет ИА «Карелinform».

В 2022 году предусмотрено финансирование в размере 1,041 млрд рублей, в 2023-м – еще 443 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

В общей сложности в ближайшие пять лет в Карелии планируется отремонтировать 70 школ.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что 1,5 млрд рублей на ремонт школ получит Псковская область. В целом по стране в ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счет этих средств обновят более 2 тыс. учебных заведений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021