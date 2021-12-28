Почти 1,5 млрд рублей направят на ремонт школ в Карелии

В Карелии в течение двух лет намерены направить на капремонт школ около 1,5 млрд рублей. Об этом глава республики Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Средства пойдут на ремонт крыш, фасадов и внутренних коммуникаций образовательных учреждений. В программу включили 18 школ, подготовивших проекты ремонта, пишет ИА «Карелinform».

В 2022 году предусмотрено финансирование в размере 1,041 млрд рублей, в 2023-м – еще 443 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

В общей сложности в ближайшие пять лет в Карелии планируется отремонтировать 70 школ.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что 1,5 млрд рублей на ремонт школ получит Псковская область. В целом по стране в ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счет этих средств обновят более 2 тыс. учебных заведений.