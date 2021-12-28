Более 300 штрафов за отсутствие масок назначили за неделю в Псковской области

Суды Псковской области с 20 по 26 декабря рассмотрели 398 дел об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

342 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 49 человек получили предупреждения, по семи делам приняты иные процессуальные решения. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В октябре Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу жителя Якутии, настаивавшего на том, что отказ от ношения маски в общественном месте является малозначительным нарушением. Его привлекли по ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Мужчина находился в якутском магазине «Колобок» без маски, в отношении него полицейские составили протокол, выписав штраф.