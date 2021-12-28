Около 1,5 тыс. свалок намерены ликвидировать в Башкирии к 2024 году

На территории Башкирии к 2024 году планируют ликвидировать 1,5 тыс. несанкционированных свалок. Об этом премьер-министр республики Андрей Назаров заявил на совещании в правительстве.

По его словам, 2022 год должен стать неким стартапом для введения отходоперерабатывающей промышленности. Работы по созданию инфраструктуры для сортировки и переработки мусора планируется усилить.

В этом году упор был сделан на качество оказаний услуг жителям. Вывоз мусора был организован в 3820 населенных пунктах, пишет «МедиаКорСеть».

Министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров при этом заявил, что жители региона по-прежнему жалуются на несвоевременный вывоз отходов, а также на полные баки и стихийные свалки из-за недостатка контейнеров.

23 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что в целом мусорная реформа в России, несмотря на все сложности, успешно продвигается. Также он заявил о необходимости объяснять жителям страны важность строительства предприятий по переработке отходов.

В конце сентября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести внеплановые проверки предприятий, которые перерабатывают отходы. Речь идет об организациях, которые утилизировали отходы (товары и упаковку) производителей и импортеров в 2020 году.

В том же месяце глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что в России через два года может быть введен запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки.