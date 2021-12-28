В Крыму приостановили требование о COVID-сертификатах при посещении общественных мест
В Крыму приостановили до 20 января требование об обязательных QR-кодах, необходимых для посещения общественных мест. Это во вторник, 28 декабря, следует из указа главы региона Сергея Аксенова.
«Обеспечить c 20 января 2022 года допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (в общественные места. — Ред.)», — говорится в указе.
Кроме того, доступ в общественные места будет доступен по справкам об отрицательном тесте на коронавирус.
23 декабря в Крыму гражданам разрешили посещать торговые центры площадью 300 кв. м и более без предъявления QR-кода с информацией об иммунитете к коронавирусу. Отмечалось, что послабления носят временный характер. С 20 января они снова будут возобновлены.
До этого, 10 декабря, власти Крыма продлили домашний режим для непривитых граждан старше 60 лет. Соответствующий указ будет действовать до особого распоряжения.
Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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