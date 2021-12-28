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ООПТ «Северный лес» в Воронеже благоустроят к 2023 году

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Благоустройство особо охраняемой природной территории регионального значения «Северный лес» в Воронеже завершат не позднее 2023 года. Подрядчика для проведения работ еще не определили.

В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области ИА «Абирег» рассказали, что проект благоустройства ООПТ разрабатывало ООО «ПГС проект» за 7,7 млн рублей. Власти его одобрили. Компании удалось участь все замечания регионального правительства, в основном они касались минимального вмешательства в экосистему леса.

На территории должны появиться подъездные и пешеходные пути, освещение вдоль основных дорожек, скамейки, урны, информационные стенды, системы видеонаблюдения, антипарковочные ограждения, детские и спортивные площадки, площадки для выгула домашних животных.

Агентство пишет, что судьба Северного леса волнует местных жителей на протяжении нескольких лет. В 2014 году территория получила статус природного парка областного значения. Однако в конце 2020 года между местным жителем, выступающим за сохранность леса, и ЧОПом, охранявшим установленный неким собственником забор, произошла потасовка. После инцидента губернатор Александр Гусев пообещал не допустить застройки, несмотря на то, что земля находится в руках частников.

Ранее сообщалось, что не исключено предоставление альтернативных территорий застройщикам, чтобы обратить участки леса в региональную собственность и создать парк.

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