В Kia рассказали о новом Sportage для российского рынка

Продажи Kia Sportage пятого поколения на российском рынке начнутся в первой половине 2022 года. Стоимость модели составит от 2 329 900 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 28 декабря.

Габаритная длина автомобиля составляет 4660 мм. По сравнению с нынешним поколением колесная база увеличилась на 85 мм, а длина — на 175 мм. Габаритная ширина нового Sportage составляет 1865 мм, а высота в зависимости от спецификации — от 1660 до 1680 мм.

Автомобиль будет предлагаться на российском рынке с бензиновыми двигателями 2,0 л (150 л. с.) или 2,5 л (190 л. с.), механической или автоматической трансмиссиями, приводом на одну ось или системой полного привода.

Новый Kia Sportage оснащен светодиодными фарами, камерой заднего вида и задними парковочными датчиками, колесами размерности 17 дюймов на легкосплавных дисках. Автомобиль имеет двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с восьмидюймовым экраном и беспроводным доступом к Apple Carplay и AndroidAuto.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»).