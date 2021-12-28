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Карелия получила субсидию на ремонт плотины через реку Вама

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Между Карелией и Росводресурсами заключено соглашение на выделение субсидии в размере 50 млн рублей. Средства направят на то, чтобы вывести плотину через реку Вама в Пряжинском районе из опасного состояния.

Она была заложена еще в 1930-е годы и использовалась для сплава древесины из районов лесозаготовок. ИА «Карелinform» отмечает, что проект предполагает работы по восстановлению и укреплению сооружений плотины. Металлические поверхности покроют спецсредством для предотвращения коррозии. Размеры гребня хотят оставить на предыдущих метках — 40 и 1,5 м соответственно.

Как сообщалось 21 декабря, жители карельского села Деревянное несколько лет ждали капитального ремонта моста на центральной улице. На портале государственных закупок появилось извещение об аукционе на подбор подрядчика, которому предстоит за сумму почти 78 млн рублей сделать работы к 15 ноября 2023 года. Люди опасаются разрушения моста, поскольку по нему проходят большегрузы.

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