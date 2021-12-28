Нижегородские власти доработают транспортную схему по просьбам жителей
Глава Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал введение новой транспортной схемы региона. Он назвал перемены неизбежными, но пообещал учесть пожелания жителей.
Схему собираются внедрить в Нижнем Новгороде с 2022 по 2025 год. В городе, в частности, планируются отмена более 20 автобусных маршрутов и строительство нового моста через реку Оку. Некоторые пункты плана вызывают недовольство жителей, особенно намерение отказаться от определенных маршрутов.
Как написал Никитин в своем Instagram, транспортная схема еще будет дорабатываться. Итоговая версия будет опубликована в начале 2022 года. Губернатор пообещал учесть все комментарии перед разработкой окончательной схемы.
Однако, по его словам, перемены нужны: транспортная схема не менялась с 2019 года. Сначала изменения будут некомфортными, но задача властей — добиться идеала, приводит слова главы региона ИА «НьюсНН».
При разработке транспортной схемы правительство обещает отдать приоритет муниципальным перевозчикам.