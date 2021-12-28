Прямой эфир
Общество
Иностранцы за незаконную деятельность могут быть выдворены из РФ с 1 января
Общество
В Крыму приостановили требование о COVID-сертификатах при посещении общественных мест
Интернет
Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным онлайн
Спорт
В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036
Мир
В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ
Мир
Белоруссия запланировала купить у России новую партию ЗРК «Тор-М2»
Экономика
В Казахстане заявили о закупке у России 500–1000 МВт электроэнергии в 2022 году
Общество
Минздрав опубликовал новые рекомендации для лечения пациентов с COVID-19
Мир
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке
Мир
В Японии решили ускорить процесс вакцинации людей старше 65 лет

Нижегородские власти доработают транспортную схему по просьбам жителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал введение новой транспортной схемы региона. Он назвал перемены неизбежными, но пообещал учесть пожелания жителей.

Схему собираются внедрить в Нижнем Новгороде с 2022 по 2025 год. В городе, в частности, планируются отмена более 20 автобусных маршрутов и строительство нового моста через реку Оку. Некоторые пункты плана вызывают недовольство жителей, особенно намерение отказаться от определенных маршрутов.

Как написал Никитин в своем Instagram, транспортная схема еще будет дорабатываться. Итоговая версия будет опубликована в начале 2022 года. Губернатор пообещал учесть все комментарии перед разработкой окончательной схемы.

Однако, по его словам, перемены нужны: транспортная схема не менялась с 2019 года. Сначала изменения будут некомфортными, но задача властей — добиться идеала, приводит слова главы региона ИА «НьюсНН».

При разработке транспортной схемы правительство обещает отдать приоритет муниципальным перевозчикам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021