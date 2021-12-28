Прямой эфир
Общество
Иностранцы за незаконную деятельность могут быть выдворены из РФ с 1 января
Общество
В Крыму приостановили требование о COVID-сертификатах при посещении общественных мест
Интернет
Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным онлайн
Спорт
В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036
Мир
В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ
Мир
Белоруссия запланировала купить у России новую партию ЗРК «Тор-М2»
Экономика
В Казахстане заявили о закупке у России 500–1000 МВт электроэнергии в 2022 году
Общество
Минздрав опубликовал новые рекомендации для лечения пациентов с COVID-19
Мир
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке
Мир
В Японии решили ускорить процесс вакцинации людей старше 65 лет

Кулеба спрогнозировал реакцию США на предложения России по безопасности

Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся на предложения России по гарантиям безопасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 28 декабря, выразил мнение, что Соединенные Штаты и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, которых требует Россия.

Сложить альянс: НАТО обсуждает с РФ возможность встречи в январе
Каковы ожидания у Москвы от совместного заседания с трансатлантическим блоком

«Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран Центральной Европы, как требует Россия», — приводит издание «РБК Украина» слова Кулебы.

По словам министра, в предложенных Москвой гарантиях безопасности присутствует «не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах — членах НАТО».

По словам Кулебы, принять такое требование в любой форме было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. Он уточнил, что окончательной договоренности по датам консультации пока нет.

27 декабря Министерство обороны России заявило о готовности приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности, о чем в ходе консультаций по проектам договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021