Кулеба спрогнозировал реакцию США на предложения России по безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 28 декабря, выразил мнение, что Соединенные Штаты и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, которых требует Россия.

«Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран Центральной Европы, как требует Россия», — приводит издание «РБК Украина» слова Кулебы.

По словам министра, в предложенных Москвой гарантиях безопасности присутствует «не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах — членах НАТО».

По словам Кулебы, принять такое требование в любой форме было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. Он уточнил, что окончательной договоренности по датам консультации пока нет.

27 декабря Министерство обороны России заявило о готовности приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности, о чем в ходе консультаций по проектам договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.