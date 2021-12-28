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Сторонник ИГ получил 19 лет колонии за намерение взорвать суд в Москве

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Сторонник «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), намеревавшийся взорвать военный суд в Москве, получил 19 лет колонии. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

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«Вторым западным военным судом Умаров А.С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство установило, что по полученным от лидеров ИГ инструкциям Умаров приобрел в хозяйственном магазине химические вещества для самодельного взрывного устройства (СВУ), а также поражающие элементы к нему и, собрав их в единое СВУ, спрятал его в примыкающей к дому лесополосе.

В ноябре 2020 года сотрудники ФСБ задержали Умарова в одном из подмосковных поселков.

9 ноября Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии организатора намеревавшейся совершать теракты в Москве террористической ячейки «Исламского государства» Хушкадама Солихова. Отмечалось, что мужчина был задержан в столице в октябре 2020 года за организацию законспирированной террористической ячейки.

30 сентября суд вынес приговор готовившим теракты в Москве боевикам ИГ. Фигуранты уголовного дела приговорены к срокам от 18 до 25 лет лишения свободы за подготовку подрывов зданий полиции и образовательного учреждения в столице.

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