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Замглавы МИД Рябков допустил переговоры с США по гарантиям безопасности 10 января

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Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности запланированы на 10 января 2022 года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Рябков подтвердил, что встреча пройдет в Швейцарии.

«В Женеве пройдет встреча. 10 января — основной день для двусторонних российско-американских консультаций, которые, как мы надеемся, трансформируются в переговоры по нашим проектам соглашений», — рассказал замглавы российского МИДа ТАСС.

Рябков отметил, что решить все вопросы за одну встречу не получится, но и затягивать этот вопрос нельзя из-за срочности и серьезности. Также он добавил, что после встречи в Женеве состоятся консультации России и НАТО в Брюсселе.

Ранее, 27 декабря, замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что ведомство готово приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности.

В тот же день первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что предложения России по гарантиям безопасности — это реальные шаги, которые могут привести к стабильности.

23 декабря Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России. В Москве подчеркивали, что ждут конкретных ответов по гарантиям безопасности, а не забалтывания по данным вопросам.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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