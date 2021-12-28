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Турмаршруты «Игора Тур» победили во Всероссийском проекте «Открой свою Россию»

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В Москве 27 декабря назвали 30 лучших концептуальных туристических маршрутов по итогам всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив и правительства РФ «Открой свою Россию». Среди победителей — три новых маршрута туроператора «Игора Тур» в Карелию.

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Так, маршрут «Энергия Ладоги» позволит путешественникам посетить озеро, ставшее свидетелем важных событий в судьбе России: здесь проходили Дорога жизни и Путь из варяг в греки.

Для участников маршрута «Ешь. Вдохновляйся. Люби» запланированы винная дегустация, ужины в ресторанах Карелии, прогулка по городу Сортавала, посещение крепости Корела, а также отдых в банном комплексе и панорамной сауне.

Тур «Под зимним солнцем Карелии» будет интересен в том числе путешественникам с детьми. Туристов ждут пикники у озера с травяным чаем из самовара на дровах, мастер-классы по запеканию на опаленном бревне карельской рыбы и посещение ресторанов, где будут поданы национальные блюда.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что маршрут «Энергия Ладоги» рекомендован для подачи заявки на соискание статуса «Национальный брендовый маршрут».

Такой статус могут иметь только маршруты, которые полностью отвечают требованиям Ростуризма, в том числе являются узнаваемыми, круглогодичными, регулярными, целостными и соответствуют российским стандартам по предоставлению туристических и иных услуг, выходящих в туристский продукт.

13 декабря Догузова сообщила, что новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Она отметила, что в этот период в отличие от пика сезона, новогодних и майских праздников, меньше ажиотажа, поэтому «больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов».

Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок.

Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.

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