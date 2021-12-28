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Псковской области выделили 1,5 млрд рублей на ремонт школ

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Псковская область получит более 1,5 млрд рублей на ремонт и оснащение школ в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В целом по стране в ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счет этих средств обновят более 2 тыс. учебных заведений страны, информирует Псковская лента новостей. До конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования».

Напомним, в Псковскую область поступили школьные автобусы для перевозки учителей и детей, проживающих в сельской местности. Поставку транспорта обеспечило Министерство промышленности и торговли РФ. Средства выделены из Резервного фонда правительства РФ. 30 автобусов на базе «ПАЗ» и GAZelle NEXT отправятся на регулярные пригородные и межмуниципальные маршруты для перевозки школьников и учителей в Пскове, Великих Луках, Островском, Печорском, Опочецком, Бежаницком, Пушкиногорском, Плюсском, Стругокрасненском, Гдовском, Новоржевском, Пыталовском и Локнянском районах.

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