В РФ впервые число вылечившихся от COVID-19 вдвое превысило число заболевших

За сутки в России выписан 43 961 человек после выздоровления от COVID-19, что является новым максимумом с начала пандемии. Это во вторник, 28 декабря, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что впервые число вылечившихся после заболевания COVID-19 вдвое превысило количество выявленных случаев коронавируса за сутки.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 922 случая коронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев зафиксировали в Санкт-Петербурге (1802) и Москве (1705).

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Как написал 27 декабря в колонке для «Известий» генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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