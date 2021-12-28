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Экономика Петербурга показала восстановление на втором году пандемии

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На второй год пандемии экономика Санкт-Петербурга начала восстановление по многим показателям. Об этом пишет 28 декабря газета «Деловой Петербург».

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Промышленный оборот Северной столицы в 2020 году показал нулевой результат, а в 2021-м наблюдается рост на 7,3% по показателям девяти месяцев год к году.

В прошлом году существенное падение пережил сектор услуг (–20%) и заведения общепита (–30%). В этом году этим сферам удалось компенсировать убытки 2020 года. Объемы предоставления услуг выросли на 23%, а ресторанная отрасль показала рост на 43%.

Программа льготной ипотеки и низкий процент поспособствовали тому, что строительство жилья продемонстрировало двукратный рост. По этому показателю Петербург опередил и Россию в целом (29,7% за первые девять месяцев 2021-го) и Москву (67,3%).

Реальные доходы населения страны до сих пор не вернулись к допандемийному уровню, в то время как доходы жителей Москве и Петербурге уже показали рост в 5,6 и 5% соответственно за первое полугодие 2021 года.

Наиболее значительный рост отмечается в сфере бизнеса. Благодаря росту цен его прибыль за восемь месяцев 2021-го в Петербурге выросла в 3,9 раза (в стране — в 2,7 раза, в Москве — в 2,1 раза). Рост зарплат в этих городах также опережает темпы инфляции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Не рано ли успокоились? Экономика Петербурга подлечилась на втором году пандемии».

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