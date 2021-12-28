Состояние найденной на морозе под Саратовом девочки стабилизировалось

Девочка, которую нашли на морозе в овраге под Саратовом, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом 28 декабря рассказала пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Усова.

«Стабильно тяжелое состояние у девочки. Наши ведущие медики консультируют, в ежедневном режиме осуществляется консультация с федеральными центрами в Москве и Санкт-Петербурге, обсуждаются тактики и возможные стратегии лечения. Врачи делают всё, чтобы спасти девочку. На данный момент удалось стабилизировать», — рассказала Усова «РИА Новости».

22 декабря в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

24 декабря главврач областной детской клинической больницы Михаил Свинарев рассказал, что у девочки наблюдается обморожение 25% поверхности тела, ей может грозить ампутация пальцев. Ребенок около пяти часов провел на морозе в бессознательном состоянии, отметил медик.

В тот же день была арестована мать детей. Ее обвиняют в убийстве сына и покушении на убийство дочери. Женщину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Следствие установило, что утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Она удерживала детей, пока они не перестали дышать. После этого женщина вынесла их на улицу, оставила в овраге и скрылась в неизвестном направлении.