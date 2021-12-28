Воспитателей детсада под Саратовом заставили убирать снег

В Саратовской области воспитателей и нянечек детского сада заставили убирать территорию от снега. Об этом рассказали жители села Старые Бурасы в Базарно-Карабулакском районе, где находится детское учреждение.

По словам жительницы села, заведующая детским садом в приказном порядке вывела весь персонал на улицу для уборки территории. Кто в это время следил за детьми — неизвестно.

Замглавы правительства Роман Грибов также опубликовал на своей странице в Instagram видео с воспитателями, убирающими снег. Он обратил внимание, что это работа коммунальных служб, на которую предусмотрены средства. Он задал соответствующий вопрос главе района и потребовал «прекратить издеваться над учителями и воспитателями».

ИА «Взгляд-инфо» отмечает, что подобные видео того, как воспитатели и преподаватели убирают снег во двое учебных заведений, появляются каждый год. В январе подобное было зафиксировано в лицее «Звезда». А зимой 2019 года сняли субботник учителей школы № 95, которые в свой выходной день складывали снег в зеленые строительные мешки.