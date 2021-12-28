Набиуллина сообщила о прохождении пика роста цен на недвижимость в РФ

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина 28 декабря заявила, что в стране пройден пик роста цен на недвижимость.

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы ЦБ, вряд ли цены на недвижимость продолжат расти прежними темпами. Однако Набиуллина призвала россиян не поддаваться «ажиотажному эмоциональному поведению», а внимательно наблюдать за ситуацией.

«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи, и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти», — предупредила глава ЦБ.

17 декабря сообщалось, что в третьем квартале 2021 года 1 кв. м студий в новостройках России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожал на 45%, до 141,7 тыс. рублей.

В однокомнатной квартире средняя цена за «квадрат» увеличилась на 39% — до 124,8 тыс. рублей. Во вторичном сегменте средняя стоимость «квадрата» в студии в третьем квартале 2021 года составила 132 тыс. (+40%). Цены на однокомнатные квартиры при этом увеличились на 35% — до 81,4 тыс. рублей.