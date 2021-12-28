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Назван самый локализованный автомобиль Hyundai в России

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Самой локализованной моделью Hyundai в России является кроссовер Creta нового поколения.

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Как говорится в поступившем в редакцию «Известий» пресс-релизе, производство нового кроссовера Hyundai Creta началось летом 2021 года на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что сотрудники предприятия справились с запуском модели в производство практически без участия корейских специалистов, которые не смогли приехать в Россию ввиду коронавирусных ограничений.

Новый кроссовер Hyundai Creta получил узкие ходовые огни и широкие фары. По сравнению с прежней моделью новинка стала длиннее на 30 мм. При этом колесная база увеличилась на 20 мм. Багажное отделение теперь вмещает на 31 л груза больше.

В салоне появились новая передняя панель, мультируль а также сенсорный экран на центральной консоли. В базовой комплектации предусмотрена новая мультимедийная система с восьмидюймовым экраном. Также автомобиль получил панорамную крышу со сдвижным люком.

Новый кроссовер Hyundai Creta оснащается бензиновыми двигателями объемом 1,6 л и 2.0 л от модели прежнего поколения. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая трансмиссия.

7 декабря сообщалось, что Hyundai представила новую модификацию кроссовера Tucson, которая получила название XRT.

Автомобиль позиционируют в качестве наиболее адаптированного варианта для езды по бездорожью. Модель будет представлена на американском рынке.

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