Назван простой способ проверки красной икры на подлинность

Проверить красную икру на подлинность можно с помощью горячей воды. Об этом 28 декабря телеканалу «МИР 24» рассказал маркетолог Владимир Козлов.

По словам эксперта, нужно опустить икринку в горячую воду. Если она растворится, значит, икра поддельная.

Количество подделок икры в настоящее время увеличилось, поэтому стоит покупать этот продукт в проверенных местах и не идти за низкой ценой, отметил Козлов. Он порекомендовал покупателям приобретать продукты для праздничного новогоднего стола в больших супермаркетах, которые чаще следят за качеством товара.

Также следует всегда сохранять чеки, чтобы была возможность вернуть товар, если он окажется некачественным.

16 декабря «Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры. По данным специалистов, с 2018 года качество продукта значительно ухудшилось.

В 2021 году специалисты выявили кишечную палочку в красной икре 15 марок. «Только «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто» и Киржачский консервный завод «прошли» по этому показателю», — отметили специалисты.