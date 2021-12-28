Прямой эфир
Мир
Белоруссия запланировала купить у России новую партию ЗРК «Тор-М2»
Экономика
В Казахстане заявили о закупке у России 500–1000 МВт электроэнергии в 2022 году
Общество
Минздрав опубликовал новые рекомендации для лечения пациентов с COVID-19
Мир
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке
Мир
В Японии решили ускорить процесс вакцинации людей старше 65 лет
Общество
В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение
Общество
На китайско-российской границе застряло более тысячи фур с новогодними подарками
Мир
Израиль атаковал сирийский порт Латакия
Общество
В Минприроды намерены привлечь казаков для охраны лесов
Мир
Американские дипломаты отправятся на Олимпиаду в Пекин для поддержки спортсменов

Назван простой способ проверки красной икры на подлинность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проверить красную икру на подлинность можно с помощью горячей воды. Об этом 28 декабря телеканалу «МИР 24» рассказал маркетолог Владимир Козлов.

По словам эксперта, нужно опустить икринку в горячую воду. Если она растворится, значит, икра поддельная.

Стол по науке: что пить и какие продукты брать для новогоднего ужина
Ученые рассказали «Известиям», почему баночку икры нужно потрясти перед покупкой и бывает ли майонез «легким»

Количество подделок икры в настоящее время увеличилось, поэтому стоит покупать этот продукт в проверенных местах и не идти за низкой ценой, отметил Козлов. Он порекомендовал покупателям приобретать продукты для праздничного новогоднего стола в больших супермаркетах, которые чаще следят за качеством товара.

Также следует всегда сохранять чеки, чтобы была возможность вернуть товар, если он окажется некачественным.

16 декабря «Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры. По данным специалистов, с 2018 года качество продукта значительно ухудшилось.

В 2021 году специалисты выявили кишечную палочку в красной икре 15 марок. «Только «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто» и Киржачский консервный завод «прошли» по этому показателю», — отметили специалисты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021