Автомобиль насмерть сбил подростка в Тверской области

В Тверской области автомобиль насмерть сбил 15-летнего мальчика. Смертельное ДТП, в котором погиб подросток, произошло в Западнодвинском муниципальном округе 27 декабря.

«Тверским ведомостям» в УГИБДД региона сообщили, что на 30-м км дороги Западная Двина — Шишово 65-летний водитель начал обгонять попутно ехавшую машину и сбил на обочине подростка. Он шел навстречу сбившему его автомобилю.

Подросток умер в больнице от полученных в ДТП травм. Установлено, что водитель «УАЗа» в момент наезда на мальчика был трезв.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге автобус «ПАЗ» сбил 10-летнего школьника. Мальчик находился на краю проезжей части и начал быстро двигаться в сторону дороги, по которой ехал автобус. В результате ребенок ударился о заднюю часть транспортного средства.