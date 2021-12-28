Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав выпустил новую, 14-ю, версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

Документ, разработанный ведущими экспертами, направлен на обеспечение лечения больных COVID-19 по всей стране в соответствии с единым протоколом. Новая версия документа, в частности, дополнена разделом о штамме «Омикрон».

«Теперь в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» включена информация о новом варианте коронавируса «Омикрон», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности», — говорится в опубликованном 28 декабря сообщении на сайте Минздрава.

Обновленная редакция также содержит сведения о новых лекарствах «Мир-19» и «Нирматрелвир» + «Ритонавир». Изменения внесены в пункт об использовании «Фавипиравира» — теперь допускается применение препарата в виде внутривенных инфузий.

Кроме того, методичка дополнена подробными данными о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.

Вместе с тем документ расширили информацией о вакцине для подростков «Спутник М», которая уже получила регистрационное удостоверение.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в колонке для «Известий», опубликованной 26 декабря, написал, что мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

24 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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