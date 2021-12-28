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В ЦБ спрогнозировали уровень инфляции на конец 2022 года

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Центробанк России (ЦБ) рассчитывает, что к концу 2022 года инфляция в стране снизится до 4–4,5%. Об этом во вторник, 28 декабря, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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«Мы рассчитываем, что, если жизнь будет складываться так, как мы прогнозируем, исходя из того, какие решения мы принимаем, в следующем году инфляция будет, к концу года, 4–4,5%», — сказала Набиуллина в эфире канала «Россия 24».

Также глава ЦБ РФ добавила, что максимальный эффект от повышений ключевой ставки ожидается в следующем году.

«Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз, и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — уточнила Набиуллина.

Ранее в этот день сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский спрогнозировал, что в первом квартале наступающего года инфляция будет высокой.

Как полагает специалист, новый виток подорожания продукции можно ожидать в феврале, когда в страну прибудут товары, закупленные в 2021 году по уже возросшим ценам. Также экономист обратил внимание на активную индексацию тарифов ЖКУ, акцизов на табак и алкоголь, введение маркировки на некоторые виды товаров. Кроме того, наблюдается рост цен на услуги, в частности в сфере ремонтных работ.

В целом по прогнозу Переславского показатели инфляции по итогам следующего года составят 8%. В случае победы над пандемией COVID-19 рост цен остановится примерно на уровне 6%.

27 декабря Набиуллина заявила, что по итогам этого года инфляция в России будет немного выше 8%.

Ранее, 22 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. Он отметил, что в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой. В качестве мер по борьбе с инфляцией Мишустин назвал задачи, связанные с импортозамещением и наращиванием потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

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