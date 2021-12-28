Подарки новорожденным начнут вручать в Коми с середины 2022 года

В Коми с середины 2022 года каждая семья, где родится ребенок, будет получать набор принадлежностей первой необходимости для ухода за младенцем. Мера поддержки вводится благодаря участию главы республики Владимира Уйба, работе регионального правительства и Центра управления регионом.

Республиканская программа мероприятий по повышению рождаемости, социальной поддержке и помощи беременным рассчитана до 2024 года. Одно из мероприятий программы — «подарок новорожденному». В его состав войдут коробка-бокс для безопасного сна ребенка, набор уходовых средств, гигиенические принадлежности и подгузники.

Как пишет ИА «Комиинформ», в Коми решили внедрить опыт других регионов, где успешно применяется подобная мера поддержки. По словам главы республики, такой подарок для мамы — знак внимания и благодарности женщине за вынашивание и рождение ребенка и хорошее подспорье для семьи в первые недели жизни ребенка.

Реализация программы и вручение подарков новорожденным начнутся во второй половине года без учета нуждаемости семей. На эти цели в республиканском бюджете запланировано 19 млн рублей.

В Москве подарочные наборы для новорожденных выдают еще с 2018 года, всего в него входит порядка 45 предметов. С 2020 года вместо такого набора родители новорожденных в Москве также могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей для самостоятельного приобретения вещей, необходимых ребенку.