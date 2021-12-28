Проект генплана Липецка представят общественности в январе

В мэрию Липецка передан проект генерального плана города для проведения процедуры общественных обсуждений. На них жители выскажут свое мнение об изменениях, внесенных в документ, предложат свои идеи и выскажут замечания.

Lipetskmedia со ссылкой на региональное управление архитектуры и строительства пишет, что на минувшей неделе прошла встреча представителей градостроительного сообщества и проектировщиков нового генплана из ООО «Градостроительный институт «Гипрогорпроект». Они обсудили сильные и слабые стороны проектной документации и варианты преобразования проблемных частей города.

Ранее сообщалось, что разработка генплана обошлась городу в 21,7 млн рублей. В краткосрочном периоде этот документ будет регулировать застройку на ближайшие пять лет, в долгосрочном — вплоть до 2041 года.