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Глава экономдепартамента МИД Биричевский исключил, что США ограничат конвертацию рубля

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 28 декабря прокомментировал информацию о том, что США могут ввести против России санкции, ограничивающие конвертацию рубля в другие валюты. Он назвал возможность введения таких мер чем-то «из разряда фантастики».

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«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает», — заявил Биричевский «РИА Новости».

Ранее, 9 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал бессмысленным занятием расширение санкций США против России, так как страна адаптировалась к существующим ограничениям.

Рябков напомнил, что на начало декабря в ограничительных перечнях США находятся 368 российских граждан и 578 организаций.

О рассмотрении США и ЕС вопроса введения новых санкций в отношении России агентство Bloomberg сообщило 7 декабря. Рестрикции могут коснуться крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства.

В качестве радикальных мер обсуждается возможность отключения России от SWIFT. Также рассматривается вопрос об ограничении конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

В тот же день глава Сбербанка Герман Греф назвал «небылицами» и «чушью несусветной» информацию западных СМИ про ограничение конвертации рубля. Греф подчеркнул, что под такими сообщениями «нет никакого реального основания», и даже если кто-то захочет это сделать, это будет просто невозможно.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против «окружения президента РФ Владимира Путина». Кроме того, рестрикции могут затронуть российский суверенный долг.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По его словам, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

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