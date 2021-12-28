Белоруссия запланировала купить у России новую партию ЗРК «Тор-М2»

Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

«Обращения на поставку зенитных ракетных систем С-400 от Белоруссии пока не поступало. Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», — приводит «РИА Новости» слова Решетниковой.

«Тор-М2» — новейшая модификация зенитно-ракетной системы «Тор». ЗРК относится к комплексам малой дальности, он способен поражать воздушные цели на дистанции до 15 км. Одна огневая машина комплекса несет 16 управляемых зенитных ракет.

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

В тот же день белорусский лидер указал, что в случае опасности развязывания новой мировой войны российские Вооруженные силы (ВС) будут размещены в Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что Россия не будет размещать в Белоруссии свое ядерное оружие, так как в этом нет смысла. По словам белорусского лидера, у Москвы и Минска жесткий военно-политический союз.