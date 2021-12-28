СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии

По факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии, в результате которого погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ (МСУ СК).

«После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

27 декабря вертолет совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. По данным Следственного комитета РФ, борт совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот также смог выйти на связь и сообщить о крушении.

К месту падения вертолета отправились спасатели. Найти Ми-2 было сложно из-за сильного мороза, который осложнял работу спасателей. После обнаружения транспортного средства пилота и пассажира, которые были зажаты в кабине, извлекли и передали медикам.

28 декабря глава республики Александр Бречалов сообщил, что пилот вертолета Ми-2 скончался при осмотре врачами. Информацию об этом позже подтвердили и в республиканском минздраве.

Также в этот день канал РЕН ТВ со ссылкой на переговоры экипажа с диспетчером сообщил, что после крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии пилот и пассажир находились в состоянии шока. Известно, что пилот не смог передать свои координаты или указать ориентиры, что осложнило поиски.

Как рассказали коллеги погибшего, он был очень опытным летчиком — провел в воздухе тысячи часов и совершил сотни вылетов. Ранее пилот служил в военной авиации. Родственник погибшего пилота охарактеризовал его как образованного и дисциплинированного человека. Он уточнил, что матери летчика пока не сообщили о трагедии.